نستحق التأهل لنهائي كأس مصر.. مهاجم طلائع الجيش: استغلينا الحالة النفسية للاعبي الزمالك

أبدى عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ثقته في تحقيق الفوز على الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر دون الوصول لركلات الترجيح.

وسجّل عمرو مرعي في فوز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد اللجوء للوقت الإضافي في نصف نهائي كأس مصر، أمس. وقال "مرعي" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان لدي ثقة في لاعبي طلائع الجيش بحسم الفوز والتأهل إلى النهائي وأثق في أي 11 لاعب، أبلغت اللاعبين أننا سنفوز دون ركلات ترجيح وسيتم حسم الأمر في المباراة، وأثبتنا جدارتنا في النهاية".

وكشف "مرعي": "العامل النفسي أثر على الزمالك بكل تأكيد، كنت أرى أنه يمكننا التقدم بثلاثة أهداف في أول 10 دقائق". وتأهل الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم السبت المقبل. وتابع مهاجم الجيش "الأهلي فريق كبير ومتكامل وأبارك لهم على لقب إفريقيا، فريق معتاد على الفوز لكن سنسعى من أجل تحقيق اللقب". وأتم تصريحاته: "أمر جيد بالنسبة لنا التأهل لنهائي الكأس وخوض مباراة السوبر أيضا".