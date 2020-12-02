ميدو: «فيه لاعبين في الزمالك لازم يتعلموا الأدب»

علّق أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج الفارس الأبيض من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمس أمام طلائع الجيش.
الزمالك خسر من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.
وقال "ميدو" خلال تصريحات لقناة "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "الزمالك يخرج من بطولتين في 4 أيام دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، لقاء الزمالك مباراة مؤلمة للمشاهدة لأي زملكاوي، المشكلة في الزمالك أكبر من الكرة".
وتابع: "المشكلة الحقيقية التي تواجه الزمالك، أن اللاعبين معظمهم يشعرون بعدم الأمان بسبب الظروف الأخيرة ورحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة النادي".
وأكمل: "يوجد لاعبون داخل غرفة ملابس للزمالك (لازم يتعملوا الأدب)، عندما يكون هناك لاعب يأتي قبل مباراة هامة بـ48 ساعة ويأتي بوكيله ويطالب بالرحيل وعقده متبقي فيه موسمان، هذا شيء غير جيد".
وأتم: "أشرف بن شرقي لاعب مهم جدًا كان معه وكيله أول أمس داخل الزمالك وكان يطالب بالرحيل وهذا كلام غير مقبول.
وأضاف: "اللاعبون فئات داخل الزمالك، بعضهم حصلوا على وعد من أمير مرتضى ورئيس النادي بأن عقودهم ستعدل، هم 5 أو 6 لاعبين مهمين جدًا في الفريق، لديهم تأكد كبير جدًا أن اللجنة المؤقتة لن تعدل عقودهم وهذا أدى إلى مشكلة كبيرة داخل غرفة الملابس في الزمالك".
وأردف: "الزمالك يمتلك لاعبين أساسيين ومميزين عقودهم أقل من آخرين، على سبيل المثال حراسة المرمى في الزمالك الحارس الثالث محمد عواد عقده 11 مليون جنيه، والحارس الأساسي (أبو جبل) عقده 3.5 مليون جنيه، وجنش الحارس الثاني عقده 2.5 مليون جنيه".
واختتم: "كانت هناك وعود بتعديل العقود كانت مثل (الحقن المسكنة) وكان اللاعبون يعيشون عليها في الفترة الماضية وكانوا يحققون المكسب".
تأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعدما تفوق على الزمالك، أمس الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.
الطلائع حسم مقعده في المباراة النهائية، منتظرًا الفريق الفائز من بين الأهلي والاتحاد السكندري، واللذان سيلتقيان مساء اليوم أيضًا، في الدور قبل النهائي.
ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.
وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".
ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.
وودّع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.
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