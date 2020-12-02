زيزو يتسبب في إصابة مصطفى محمد عقب وداع كأس مصر بثلاثية أمام الطلائع.. شاهد

تسبّب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إصابة زميله مصطفى محمد، بعد قيامه بركل زجاجة المياه بقدمه بعنف بعد توديع بطولة الكأس عقب الخسارة من طلائع الجيش، لترتطم في البلدوزر وتصيبه.

تأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعدما تفوق على الزمالك، أمس الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

الطلائع حسم مقعده في المباراة النهائية، منتظرًا الفريق الفائز من بين الأهلي والاتحاد السكندري، واللذان سيلتقيا مساء اليوم أيضًا، في الدور قبل النهائي.

ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.

وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".

ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.

وودّع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.