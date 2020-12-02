عمرو جمال: صالح جمعة إضافة للطلائع.. ودخلنا التاريخ بهزيمة الزمالك في الكأس.. فيديو

أكد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن وصول فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر عن طريق الفوز على الزمالك هو حدث تاريخي يتكرر لأول مرة للفريق العسكري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم السبت المقبل في نهائي كأس مصر هذا الموسم، بعد تأهل الثنائي على حساب الاتحاد السكندري والزمالك .

وقال عمرو جمال خلال تصريحات عبر برنامج "الماتش" على قناة "دوت الخليج": "شيء للتاريخ أن نصل لأول مرة لنهائي كأس مصر مع نادي طلائع الجيش بل وخوض مباراة السوبر المصري أيضا، ونستحق ذلك".

وأضاف: "منذ أن جئت إلى طلائع الجيش وأرى أنهم فريق بطولة، وسينافس على المربع الذهبي في الموسم الجديد".

وتابع: "كنا نشاهد نهائي إفريقيا لدراسة الزمالك، وبعد المباراة كنا نعلم أن الفارس الأبيض سيحاول مواجهتنا بطموح اللعب أمام الأهلي مرة أخرى في نهائي كأس مصر، ولكن استطعنا أن نستغل عامل الإرهاق لدى الأبيض وقدمنا أداء فنيا وتكتيكيا عاليا جدا، وسعيد بتنفيذ تعليمات طارق العشري".

وواصل: "شيء يحسب لنادي الجيش أن نخرج الزمالك وأن نصل للنهائي ونواجه الأهلي".

وأردف: "أحاول أن أستعيد لياقتي وأعرف أنني سأحصد نتيجة جهدي الفترة الماضية، وأرى إنني لو اجتهدت أكثر الفترة المقبلة سأعود إلى النادي الأهلي مرة أخرى، لأنني لا يمكن أن أتخيل ألا أعود للقلعة الحمراء مرة أخرى".

واستطرد: "الإسماعيلي وإنبي والجونة تفاوضوا مع إدارة نادي الجيش من أجل التعاقد معي، ولكني سعيد بالأجواء في الجيش ، أتمنى ألا نُظلم ونشارك في البطولة العربية، هذا حقنا".

وعن أنباء اقتراب لاعب الأهلي صالح جمعة إلي طلائع الجيش، أوضح: "صالح جمعة إضافة لأي فريق، طلائع الجيش فريق كبير وكان في فترة من الفترات فريقا يخشاه المنافسون، هذا الموسم حصدنا 30 نقطة في الدور الثاني وفزنا على الزمالك في الدوري وأقصينا بيراميدز والأبيض من الكأس، صالح سيكون إضافة بالتأكيد وأي لاعب يتمنى اللعب لفريق مثل الطلائع".