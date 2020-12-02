نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: إلغاء ركلة جزاء الاتحاد أمام الأهلي "قرار صحيح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرى وليد شعبان الحكم المساعد السابق، أن إلغاء ركلة جزاء الاتحاد السكندري أمام الاهلي بنصف نهائي كأس مصر كان قرارا صحيحا.

وقال شعبان، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: تراجع محمد معروف حكم الساحة عن احتساب ركلة جزاء للاتحاد امام النادي الاهلي كان قرارا صحيحا.

وتابع: علي معلول ارتكب مخالفة في كرة الضربة الركنية التي تسببت في الهدف الثاني للأهلي امام الاتحاد.