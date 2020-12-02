نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راموس يحدد 3 شروط لتجديد تعاقده مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن عقد راموس ينتهي مع ريال مدريد في الصيف المقبل ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

وأكد البرنامج الإسباني أنه هناك بعض التوتر في العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن الطرفين سيعقدان اجتماعًا جديدًا الأسبوع المقبل من أجل مناقشة شروط العقد الجديد.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس ينوي الموافقة على التجديد إذا عرض بيريز عقدًا لمدة موسمين بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت، إذا لعبت 30 مباراة في الموسم الواحد.

وأوضح البرنامج الإسباني أن بيريز مفاوض صعب لكن قضية راموس اقتربت من النهاية.