نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق إشبيلية الإسباني نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 – 2021.

وستقام مباراة إشبيلية ضد تشيلسي في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء 2 – 12 – 2020، على استاد "رامون سانشيز بيزخوان" معقل النادي الأندلسي.

وحسم فريقي تشيلسي وإشبيلية تأهلهما رسميًا إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية، حيث يتساوي الفريقين في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل ترتيب المجموعة فريقي كراسنودار الروسي ورين الفرنسي وكل منهما في جعبته نقطة وحيدة.

ويتنافس فريقي تشيلسي وإشبيلية على الانفراد بصدارة المجموعة لضمان مواجهة أقل صعوبة في الدور التالي، والفائز في مباراة الليلة سوف يعتلي قمة ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن منافسه.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في انجلترا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولم يخسر فريق إشبيلية في آخر 7 مباريات ضد أندية إنجليزية في البطولات الأوروبية حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسارته الأخيرة ضد فريق إنجليزي ترجع لعام 2017 عندما خسر أمام ليستر سيتي 2-0.

بينما فاز تشيلسي في مباراة واحدة فقط في آخر 10 مباريات ضد أندية إسبانيا في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات، ولم يفز على أي فريق إسباني منذ فوزه 2-1 على أتليتكو مدريد عام 2017.

ويمكنكم متابعة مباراة تشيلسي وإشبيلية اليوم الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية، حيث تخصص استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العالمية لتحليل الجوانب الفنية للمباراة.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر خدمة البث المباشر التي توفرها العديد من المواقع على شبكة الانترنت وبجودة فائقة.