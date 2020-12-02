مدير الكرة بالأهلي: الاتحاد السكندري فريق كبير.. وقدمنا مباراة قوية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، خاصة أنه فريق كبير، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة وإصرارًا على الفوز، على الرغم من التأخر بهدف في الشوط الأول.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعبين نجحوا في تعديل الأمور في الشوط الثاني، واستفادوا من تعليمات الجهاز الفني، خاصة فيما يتعلق بالحلول الفنية، مثل التصويبات والتمريرات والضربات الثابتة، واستغلال هذه الأوراق ساعد في تحقيق الفوز.

وقال إن الرهان على شخصية الأهلي لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هي سلاح الفريق في مباراة النهائي أمام طلائع الجيش، في نهائي البطولة، التي تمثل أهمية كبيرة للفريق.

وأضاف عبد الحفيظ أن فريق طلائع الجيش خصم قوي ونجح في الوصول إلى النهائي على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشري، وهو ما يجعل الأهلي يستعد بقوة للمباراة.

وشدّد على أن الأهلي يملك دوافع وطموحات كبيرة في بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادي منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.

بدوره، قال سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على الاتحاد السكندري والتأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، لمواجهة فريق طلائع الجيش.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية، ونجح في الوصول إلى هدفه وهو التأهل للنهائي، كخطوة في مشوار السعي نحو الفوز ببطولة كأس مصر، التي تمثل هدفًا مهمًّا للجهاز الفني واللاعبين وللجميع داخل النادي بشكل عام، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على خصم قوي يملك عناصر مميزة في مختلف المراكز.

وأضاف: "لاعبو الفريق تحلوا بالروح القتالية والإصرار على الفوز والوصول إلى النهائي، وقد تأثرنا بالفعل بالمجهود البدني والذهني خلال مباراة نهائي دوري الأبطال، وقد أظهر اللاعبون شخصية قوية ساعدت في تحقيق الفوز بثنائية، خاصة بعد هدف التقدم الذي سجله الاتحاد".

وأشار قمصان إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي، قام بتحفيز الجهاز الفني واللاعبين عقب التتويج الإفريقي، وأكد أهمية الفوز ببطولة كأس مصر، وهذه الرسائل جعلت الجميع في حالة تركيز وإصرار على مواصلة مسيرة النجاحات.

وألمح إلى أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني كانت مدروسة، ووفقًا لسير المباراة، وأسهمت في تغيير النتيجة، وهناك ثقة كاملة في قدرات اللاعبين بالنسبة للفترة المقبلة.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

وكان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد.