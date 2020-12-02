نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الزمالك والاهلي السابق، عن خروج الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي من القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

وقال هيما فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي خارج الزمالك فى الموسم الجديد بسبب العروض المغرية التى تلقوها فى الفترة الأخيرة إلى جانب عدم شعورهم بالاستقرار بسبب رحيل الإدارة".

وأضاف: "خسر الزمالك بطولتين فى 5 أيام بسبب أخطاء فردية من بعض اللاعبين وكان يجب استبعاد كاسونجو منذ بداية الموسم وليس الآن".

وخسر الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أيام على يد غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك اليوم، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين.