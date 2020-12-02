مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 2 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري، مواعيد اليوم الأربعاء، 2 ديسمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة 7:55 كراسنودار X رين على قناة beIN Sports HD 2 7:55 إسطنبول باشاك شهير X لايبزيج على قناة beIN Sports HD 1 10:00 إشبيلية X تشيلسي على قناة beIN Sports HD 2 10:00 يوفنتوس X دينامو كييف على قناة beIN Sports HD 4 10:00 فرينكفاروزي X برشلونة على قناة beIN Sports HD 3 10:00 بوروسيا دورتموند X لاتسيو على قناة beIN Sports HD 5 10:00 كلوب بروج X زينيت سانت بطرسبرج على قناة beIN Sports HD 6 10:00 مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1

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