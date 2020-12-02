في أول ظهور له.. المسن المشرد يكشف لـ دوت الخليج كواليس إنقاذ محمد صلاح له .. فيديو

كشف ديفيد كريج المُسن الإنجليزي المشرد، كواليس إنقاذه من المتنمرين على يد محمد صلاح، في شهر أكتوبر الماضي، داخل إحدى محطات الوقود بمدينة ليفربول.

وقال ديفيد كريج لـ "دوت الخليج" في أول ظهور له بالفيديو منذ واقعة محطة الوقود: "مرحبًا، أنا اسمي ديفيد كريج، أبلغ من العمر 50 عامًا، أود أن أبلغ الناس بأن محمد صلاح ليس أسطورة كروية فقط بل هو إنسان جيد أيضًا".

وعن واقعة محطة الوقود، قال كريج: "كنت أقف في محطة الوقود بجوار ملعب الانفيلد وكان هناك مجموعة من الشباب، طلبت منهم مساعدة مادية لكنهم تنمروا عليّ وقالوا لي اذهب من هنا أنت تشبه القرد والماعز عليك البحث عن عمل أفضل".

وواصل: "لكن محمد صلاح سمعهم أثناء مغادرته لمحطة الوقود ليعود ويخبرهم أن ما حدث منهم يعد عيبًا، وأنه يمكن أن تكونوا في نفس موقفي يومًا من الأيام".

وتابع: "بعد ذلك ذهب صلاح لماكينة الـ ATM وسحب 100 جنيه إسترليني وأعطاني إياها كهدية، كنت سعيدا جدًا ليس بسبب المال، لكن لأنني نمت جيدًا في هذه الليلة بسببه".

واختتم، قائلاً: "أشكر محمد صلاح جدًا جدًا وأقول له أنت ملك مصر، موصلاح".