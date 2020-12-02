أحمد مرعي: صدارة تصفيات أفريقيا للسلة خطوة على طريق التأهل

وجّه أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الشكر للاعبين والجهاز الفني وجميع افراد المنظومة داخل المنتخب لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق صدارة مجموعته خلال التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والفوز في اللقاءات الثلاثة.
وحقق منتخب مصر الأول لرجال كرة السلة الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 99 - 76، في ختام تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة وذلك في المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري واحتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.
وأضاف "مرعي" خلال المؤتمر الصحفي، أن الفوز باللقاءات الثلاثة واحتلال صدارة المجموعة جعل موقف منتخبنا جيد جدًا قبل المرحلة المقبلة من التصفيات مطلع العام المقبل.
وأوضح، أنه تم تجميع الفريق قبل 3 أسابيع من البطولة وخلال هذه الفترة شهدت تركيز وعمل كبير من الجميع استعدادًا لهذه البطولة، خاصة بعد الغاء معسكر صربيا وعدم خوض أي مباريات ودية والاكتفاء بالتدريبات فقط.
وعن مستقبل الفريق، أكد على ضرورة خوض عدد كبير من المباريات الودية، والاحتكاك مع مدارس أوروبية للنهوض بالمستوى وتحسين الخبرة والكفاءة، لكن لا نستطيع أن نحدد ذلك قبل معرفة مصير انتشار فيروس كورونا والقضاء على تلك الجائحة.
من جانبه قال إيهاب أمين، لاعب منتخب مصر، أن الفوز تحقق بفضل تكاتف الجميع والعمل على تحقيق هدف واحد فقط وهو صدارة المجموعة.
وأضاف "أمين"، مرعي كان دائمًا يقوم بتوجيه الحماس لنا وشدد على أننا نمثل مصر ولابد أن يكون اللعب بهدف الدفاع عن وطننا، بالإضافة إلى ضرورة احترام الخصم.
وأشار إلى وجود انسجام كبير بين اللاعبين نظرًا للخبرة التي يمتلكها كل لاعب، معربًا عن سعادته بالعودة لتمثيل المنتخب المصري بعد أن سبق له تمثيل المنتخب في 2015.
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