أحمد مرعي: صدارة تصفيات أفريقيا للسلة خطوة على طريق التأهل

وجّه أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الشكر للاعبين والجهاز الفني وجميع افراد المنظومة داخل المنتخب لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق صدارة مجموعته خلال التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والفوز في اللقاءات الثلاثة.

وحقق منتخب مصر الأول لرجال كرة السلة الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 99 - 76، في ختام تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة وذلك في المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري واحتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

وأضاف "مرعي" خلال المؤتمر الصحفي، أن الفوز باللقاءات الثلاثة واحتلال صدارة المجموعة جعل موقف منتخبنا جيد جدًا قبل المرحلة المقبلة من التصفيات مطلع العام المقبل.

وأوضح، أنه تم تجميع الفريق قبل 3 أسابيع من البطولة وخلال هذه الفترة شهدت تركيز وعمل كبير من الجميع استعدادًا لهذه البطولة، خاصة بعد الغاء معسكر صربيا وعدم خوض أي مباريات ودية والاكتفاء بالتدريبات فقط.

وعن مستقبل الفريق، أكد على ضرورة خوض عدد كبير من المباريات الودية، والاحتكاك مع مدارس أوروبية للنهوض بالمستوى وتحسين الخبرة والكفاءة، لكن لا نستطيع أن نحدد ذلك قبل معرفة مصير انتشار فيروس كورونا والقضاء على تلك الجائحة.

من جانبه قال إيهاب أمين، لاعب منتخب مصر، أن الفوز تحقق بفضل تكاتف الجميع والعمل على تحقيق هدف واحد فقط وهو صدارة المجموعة.

وأضاف "أمين"، مرعي كان دائمًا يقوم بتوجيه الحماس لنا وشدد على أننا نمثل مصر ولابد أن يكون اللعب بهدف الدفاع عن وطننا، بالإضافة إلى ضرورة احترام الخصم.

وأشار إلى وجود انسجام كبير بين اللاعبين نظرًا للخبرة التي يمتلكها كل لاعب، معربًا عن سعادته بالعودة لتمثيل المنتخب المصري بعد أن سبق له تمثيل المنتخب في 2015.