8 فرق حسمت مقاعدها في دور الـ 32 لدوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

نجح فريق ليفربول في الفوز بنتيجة 1 - 0 على نظيره اياكس الهولندي ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا ليتأهل رسميًا إلى دور 16.

وتعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما انتهت مباريات الجولة الخامسة من اليوم الأول بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز فريق مارسيليا على اولمبياكوس 2 /1 ، بينما تعادل فريق أتلانتا الإيطالي 1-1 مع فريق ميدتييلاند .

ونجحت 8 فرق في حسم مقاعدها بشكل رسمي بدور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أوروبا هم:

- بايرن ميونخ الألماني

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- بورتو البرتغالي

- ليفربول الإنجليزي

- تشيلسي الإنجليزي

- إشبيلية الإسباني

- برشلونة الإسباني

- يوفنتوس الإيطالي

وشارك محمد صلاح أساسيًا في واجهة أياكس على الرغم من الانتقادات التي طالته الفترة الماضية بعد خروجه بديلًا في المباراة السابقة بالدوري الإنجليزي مما تكهن البعض بعدم مشاركته أساسيا مجددًا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول تفوق اضح من جانب فريق الريدز وامتلاك الكرة بنسبة استحواذ تتخطى الـ 60 % .

وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول ، قام لاعبو ليفربول بعمل جملة رائعة ثم التمرير لمحمد صلاح الذي وضع الكرة على منطقة جزاء الفريق المنافس ليضعها جوتا في القائم الايسر وتضيع فرصة هدف حقيقة على فريق الريدز.

وشهدت الدقيقة الـ 13 ، إهدار انفراد تام للسنغالي ساديو ماني بعدما وصلته الكرة أمام المرمى وكان محمد صلاح بجانبه إلا أنه رفض التمرير له وسقط على الأرض ليقطع مدافعي أياكس الكرة من أمامه .

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول ، انطلق السنغالي ساديو ماني بالكرة نحو مرمى أياكس ليعرقله المدافع ويحصل على إنذار ولكن لم يستفيد فريق الريدز بهذه المخالفة.

وفي الشوط الثاني ، ضغط فريق أياكس بشكل رائع مما أدى إلى تراجع فريق ليفربول وفي الدقيقة 57 سدد ديفيد نيريس البرازيلي لاعب أياكس الكرة ولكنها اصطدمت في القائم مما أدى إلى خارج الملعب .

وبعدها بدقائق ، نجح الشاب جونز لاعب نادي ليفربول في تسجيل أول أهداف فريق الريدز في الدقيقة 58 بعد تلقيه عرضية رائعة من هندرسون ليترجمها داخل الشباك وتصبح النتيجة 1/ 0 لصالح الريدز.

وأضاع محمد صلاح في الدقيقة 85 انفرادا واضحا بعدما مرر هندرسون- لاعب الوسط- الكرة له لينطلق بسرعته نحو المرمى ويضعها خارج الملعب.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الأول من المجموعة برصيد 12 نقاط ، بينما يحتل فريق اياكس المركز الثاني بـ 7 نقاط .