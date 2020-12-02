أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

نشر موقع "دوت الخليج" صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

- علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي تم إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة بسبب المخالفات المالية التي أحيلت للنيابة العامة للتحقيق فيها، بعض الأمور التي تخص الفريق عقب توديع بطولة كأس مصر على يد فريق طلائع الجيش.

- كشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

- كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن أزمات داخل غرفة ملابس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي ساهمت في خسارة الفريق، بنهاية دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي وقبل نهائي بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.

- علّق أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج الفارس الأبيض من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمس أمام طلائع الجيش.

- توفي منذ قليل "محمد الفكهاني" لاعب نادي بتروجيت واتحاد الشرطة المعتزل، ابن محافظة بني سويف، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، أثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.