أبرزها الزمالك وأخرها النجم الساحلي.. تعرف على محطات فييرا التدريبية

قدم نادى النجم الساحلي التونسى مدربه الجديد البرتغالى جورفان فييرا ومساعده فيليبي سيلفيانو اللذين وصلا إلى تونس من أجل إتمام التعاقد معهما في الساعات القليلة الماضية.

ونشر النادى التونسى عبر الصفحة الرسمية له على موقع تويتر أن إدرة النادى سوف تقدم المدير الفنى البرتغالى أمس الثلاثاء لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى.

وينضم للجهاز ايضا الأسطورة عصام الحضري كمدرب للحراس ، بعدما قام باعتزاله كرة القدم نهائيًا رغم تلقيه العديد من العروض في الدوري المصري من الأندية الصاعدة ألا أنه فضل الإعتزال والإتجاه إلى التدريب كمدرب للحراس .

ويستعرض دوت الخليج أبرز محطات فييرا التدريبية :.

- في عام 1980 درب نادي طر لمدة موسم واحد

- ثم توجه إلى سلطنة عمان لقيادة منتخب السلطنة تحت 20 عاما لموسم 1982 - 1983.

- ثم انتقل إلي العمل في قارة إفريقيا حيث امضى أكثر من ثماني سنوات في المغرب ، وخلال تلك الفترة عمل مع العديد من الأندية المغربية اللامعة هنالك ابرزها (نادي الجيش الملكي كمعد بدني بجانب مواطنه المهدي فاريا حيث فاز ببطولة الدوري عامي 1984 و1987 وكأس المغرب لعام 1984 و1985 و1986، وكأس افريقيا للأندية البطلة 1985، بالإضافة إلى الوداد البيضاوي، الاتحاد البيضاوي، واتحاد طنجة).

- ثم تم تعيين فييرا كمساعدا لمدير المنتخب المغربي لكأس العالم لكرة القدم 1986 في المكسيك. جنبا إلى جنب مع مواطنة البرازيلي المهدي فاريا حيث قادا المغرب للجولة الثانية من البطولة حيث كانت مجموعة المغرب تضم كل من (انجلترا والبرتغال وبولندا) وأصبحت المغرب أول فريق أفريقي يصل للدور الثاني، ثم قام بتدريب منتخب الكويت تحت 20 عاما.

- قاد فريق القادسية في عام 1999 إذ قد حقق معه بطولة الدوري لعام 1998 - 1999.

- ثم تولى مهمة تدريب نادي الإسماعيلي المصري ولكنها لم تكل بالنجاح ورحل سريعًا إلى ماليزيا حيث تولى قيادة منتخب ماليزيا تحت 20 عاما .

- ثم عاد مرة أخرى إلى سلطنة عمان حيث قاد النصر للفوز بكأس السلطان قابوس لعام 2004 - 2005، ثم قاد نادي الطائي هنالك في المملكة العربية السعودية للمواسم 2005–2007 و لم يحقق مع النادي أي نتائج تذكر.

- ثم تعاقد مع اتحاد العراق لكرة القدم لمدة شهرين لتدريب منتخب العراق لكرة القدم واحرز معه لقب كأس الامم الأسيوية في 26-12-2007

- ووقع فييرا عقد مع نادي مس كرمان الإيراني لمدة عام وبمبلغ قيمتة 640000 دولار ولكن بعد ايام قليلة في وقت لاحق من يوم 29 ديسمبر ألغيت الصفقة لأسباب مالية.

- وفي تاريخ 2-2-2008 وقع فييرا عقد مع نادي سباهان أصفهان لمدة 18 شهرا وذلك لقيادة الفريق في ابطال آسيا ، ولكن فييرا اقيل من قبل سيباهان في 9-6-2008 ، أي قبل 12 شهرا من انتهاء العقد بعد اعلان لويس فيليبي سكولاري مغادرة منتخب البرتغال لكرة القدم، فييرا يراقب إمكانية خلف المدرب البرازيلي لقيادة المنتخب البرتغالي. ولكنه لم يدربه وقام بتولي تدريب العراق لمدة عام واحد.

- تولى فييرا قيادة الزمالك في عام ٢٠١٣ وقدم الأبيض تحت قيادته مستويات جيدة، ولكنه لم يتوج معه بأي بطولات.

- وفي عام 2017 قام بتولي تدريب نادي سموحه ولكن تجربته لم تكلل بالنجاح أيضًا.

بطولاته:.

- فاز بالدوري الكويتي عام 1999 مع نادي القادسية.

- فاز ببطولة أبطال آسيا عام 2007 مع منتخب العراق.