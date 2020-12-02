خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

بات النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز غائب، منذ أن حصده البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب الأسبق للفريق الأحمر.

وفاز الأهلي منذ أيام بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 7 أعوام كاملة، حيث فاز على الزمالك غريمه الأزلي في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

وكان الأهلي احتفظ بدرع الدوري المصري مع المدرب السابق السويسري رينيه فايلر، قبل أن يستكمل المدير الفني الحالي بيتسو موسيماني المهمة، في الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي مع موسيماني لنهائي كأس مصر بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم السبت المقبل بالمباراة النهائية، وحال تتويجه بلقب كأس مصر سيحقق الثلاثية الغائبة عن الفريق الأحمر منذ عهد مانويل جوزيه.

وكان الأهلي حقق الثلاثية مع البرتغالي مانويل جوزيه بحصد الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال في آخر مناسبة عام 2006 قبل 14 عاما كاملة.

ويملك بيتسو موسيماني فرصة كبيرة لكسر رقم مانويل جوزيه مع الأهلي وتحقيق خمس بطولات دفعة واحدة، حيث سيخوض كأٍس السوبر المصري أمام طلائع الجيش و كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.