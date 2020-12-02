أشاد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي، بتتويج المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا والوصول إلى نهائي كأس مصر.
وأكد يوسف، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، نجح في قراءة الأهلي سريعًا، وأدار المباراة بنجاح، خاصة أنه حقق الهدف وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في التاريخ، وساعده في ذلك خبرات وقدرات الأهلي.
وأوضح أن الأهلي يحتاج إلى بعض التدعيمات حتى يستمر في المنافسة وتحقيق جميع البطولات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مجلس إدارة الأهلي لن يتوانى عن تحقيق طلبات الفريق وتدعيمه بأفضل العناصر المتاحة أمامه.
وعن تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، قال يوسف إن المباراة كانت صعبة ولكن الأهلي كان قادرا على تحقيق نتيجة قوية إذا استغل البداية القوية وتسجيله لهدف مبكر في شباك الزمالك.
وأضاف أن هدف شيكابالا الرائع هو من أعاد التوازن مرة أخرى إلى لاعبي الزمالك وأدخلهم في المباراة ورفع معنويات لاعبيه، وأتاح لهم الفرصة لتهديد مرمي الأهلي ولكن خبرات المارد الأحمر حسمت المباراة في النهاية.
وفاز الأهلي منذ أيام بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 7 أعوام كاملة، حيث فاز على الزمالك غريمه الأزلي في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).
وكان الأهلي احتفظ بدرع الدوري المصري مع المدرب السابق السويسري رينيه فايلر، قبل أن يستكمل المدير الفني الحالي بيتسو موسيماني المهمة، في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وتأهل الأهلي مع موسيماني لنهائي كأس مصر بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. محمد يوسف: الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك بنتيجة كبيرة لولا هدف شيكابالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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