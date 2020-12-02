يخوض فريق برشلونة مهمة سهلة عندما يحل ضيفًا على فرينكفاروزي المجري، اليوم، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة مجموعته في بطولة دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منافسه يوفنتوس الإيطالي الذي يتواجد بالمركز الثاني بـرصيد 9 نقاط. ويسعى برشلونة لمواصلة تفوقه على الفريق المجري، بعد أن حقق الفوز عليه في المباراة الأولى في إسبانيا بنتيجة 5-1. وشهدت قائمة برشلونة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للفريق للمباراة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى استبعاد أيضًا كل من فيليب كوتينيو، وأندريه تير شتيجن، وصامويل أومتيتي. وجاءت قائمة برشلونة المسافرة إلى المجر كالتالي.. دست - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد - تيناس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة في نزهة كروية أمام فرينكفاروزي بدوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.