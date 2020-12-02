لتوزيع جوائز الأفضل.. اتحاد الكرة يقيم حفل أوسكار لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية

يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 بعد موسم طويل وشاق توقف لفترة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا في البلاد.

يقام الحفل بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو مجلس ادارة الاتحاد في أحد فنادق القاهرة ولأول مرة يتم إقامة حفل أوسكار للكرة النسائية لتكون أول جائزة رسمية من نوعها.

ويتم خلال حفل أوسكار الغد تتويج فريق وادي دجلة بالدوري العام بعد فوزه باللقب الحادي عشر في تاريخه بالإضافة إلى تكريم صاحبي المركز الثاني والثالث فريقا كفر سعد والطيران.

بالإضافة إلى تكريم الأندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.

يذكر أن منتخب مصر للكرة النسائية اختتم معسكره المفتوح ضمن استعدادات المنتخبين الأول للسيدات ومنتخب الأنسات تحت 20 سنة لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وأقيم المران الأخير في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية حيث حرصت على متابعة آخر استعدادات المنتخب الوطني كما حضر المران الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكر مفتوح يوم 5 ديسمبر يستمر حتي يوم 9 ديسمبر وتقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الآنسات في اليوم الأخير للمعسكر .

واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء أمور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المجددة وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاه علي عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوي وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وان الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد وصورة جيدة للكرة النسائية وانها تسعي لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخري كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي .

وأثنى أحمد رمضان على مستوي اللاعبات وقال إن هناك ارتفاعا في المستوى وأن درجة استيعاب اللاعبات للتدريبات مرتفعه بشكل ملحوظ ووجه الشكر لأولياء الأمور علي تعاونهم.

كما تحدث عن البرنامج التدريبي الموضوع للمنتخب حتي 31 ديسمبر 2021 وذلك بهدف الاستعداد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية وأن أمامه وقت كافي لتطوير الأداء ورفع المستوي حتي يرتقي للمستوي الدولي ومواجهة المنتخبات الأفريقية.