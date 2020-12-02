آرسنال يعلن غياب ديفيد لويز أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، غياب مدافعه دافيد لويز، عن مواجهة رابيد فيينا غدًا، الخميس، في الجولة الخامسة من دور مجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس.

وكان لويز اصطدم براؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدى الاصطدام لخروج خيمينيز من المباراة وخضع لجراحة في وقت لاحق لعلاج كسر في الجمجمة، بينما عاد لويز إلى أرض الملعب بعدما وضع ضمادة على رأسه وقبل استبداله بين الشوطين.

وقال آرسنال في بيانه: "سيحتاج الجرح في رأس دافيد إلى عدة أيام من أجل التعافي، لذا لن يكون مستعدا لمباراة الخميس".

وتابع: "سنستمر في متابعة جرح لويز عن كثب ومراقبة عامة لصحته في الأيام المقبلة".

وأوضح آرسنال قراره باستمرار لويز في الملعب ضد وولفرهامبتون، بأنه طبق البروتوكول مع اللاعب في ظل عدم إظهار أي مؤشرات على التعرض لارتجاج.

وضمن آرسنال التأهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، بعدما حصد 12 نقطة من أربع مباريات بالمجموعة الثانية.