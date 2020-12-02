إنتر يبقي على أماله في التأهل الأوروبي وريال مدريد في مأزق

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أحمد جودة - القاهرة - أبقى فريق إنتر ميلان الإيطالي على آماله في الصعود إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه المثير على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني3 /2 الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فجر فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2 /صفر.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، تقدم ماتيو دارميان بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 17 ثم رد الحسن بليا بهدف التعادل لجلادباخ في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل إنتر ميلان هدفين دونهما القناص البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 64 و73 ثم سجل الحسن بليا الهدف الثاني له ولجلادباخ في الدقيقة 76.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع الأخير وظل جلادباخ في الصدارة برصيد ثماني نقاط.

وعلى ملعب دونباس أرينا، تقدم البرازيلي برونو دنتينيو بهدف لشاختار في الدقيقة 57 ثم أضاف مانور سولومون الهدف الثاني في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد شاختار إلى سبع نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

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