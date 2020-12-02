أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 2 ديسمبر، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1). مباريات الساعة 18:55:

كراسنودار - رين

إسطنبول باشاك شهير - لايبزيج

مباريات الساعة 21:00:

اشبيلية - تشيلسي

يوفنتوس - دينامو كييف

فرينكفاروزي - برشلونة

بوروسيا دورتموند - لاتسيو

كلوب بروج - زينيت سانت بطرسبرغ

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

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