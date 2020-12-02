"الشباب والرياضة": مسرحية لفريق من الصم والبكم ضمن مهرجان نواة للفنون المجتمعية

شاركت المؤسسة العربية للإعاقة السمعية بتقديم مسرحية "مستورة وغندورة" لفريق مسرحى كامل من ذوى الهمم والقدرات الخاصة "الصم والبكم" من حيث التمثيل والإنتاج والفريق الفنى، وذلك لأول مرة في الوطن العربى، والشرق الأوسط.

جاء ذلك في إطار فعاليات مهرجان نواة للفنون المجتمعية الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه للعام الثالث على التوالي وذلك خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتدور أحداث المسرحية حول إحدى القضايا الهامة بالمجتمع المصري، وهي "الزواج المبكر"، حيث عرضت المسرحية نموذجين من الفتيات إحداهما تتزوج في سن صغيرة، وتتعرض للعديد من المشكلات والأخرى تتزوج عقب انتهاء تعليمها الجامعي وتتزوج الشاب المناسب لها، وتأتي المسرحية من تأليف وإخراج ياسر بدوي.

وحضر العرض المسرحي كل من اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال، مدير عام التدريب، ومنال عيد مسئول برامج السكان بمنظمة الأمم المتحدة للسكان، وحنان محسن رئيس المؤسسة العربية للإعاقة السمعية، وعدد من المسئولين ممثلي الجهات المنظمة.