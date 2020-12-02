سلمى أيمن لـ"صدي البلد": أولمبياد الشباب كانت صعبة ..الميدالية الذهبية كانت مفاجئة غير متوقعة ..ونستطيع تحقيق إنجاز في طوكيو ..وانتظروني في باريس 2024

سلمي أيمن لـ"صدي البلد"

أولمبياد الشباب 2018 من أصعب بطولاتي ولم أكن أتوقع الفوز بالميدالية الذهبية

فرصتي قوية للتأهل إلى طوكيو ونستطيع تحقيق ميدالية

مارست السباحة بشكل محترف ولكنني فضلت الخماسي وأشعر بمتعة في هذه الرياضة

لدينا مشكلة في الفروسية فلا يوجد خيل متنوع ومتوفر بكثرة في مصر

حفرت سلمى أيمن لاعبة المنتخب الوطني ونادي طلائع الجيش للخماسي الحديث اسمها داخل سجلات التاريخ وذلك كونها أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية بأولمبياد الشباب عندما توجت بذهبية أولمبياد بيونس ايرس بالأرجنتين صيف 2018.

أيضا استطاعت سلمى وعلى الرغم من صغر سنها المشاركة في العديد من البطولات وتحقيق ميداليات متنوعة في بطولة العالم للكبار وبطولة العالم العسكرية وبطولات الناشئين.

وتواصل موقع صدي البلد مع اللاعبة سلمى أيمن لمعرفة استعداداتها للعودة إلى التمارين والبطولات القادمة

بعد عودة النشاط الرياضي كيف تستعدي للعودة إلى البطولات وهل يوجد معسكرات قادمة؟

هذه الفترة نتمرن فقط ونحاول أن نعوض التوقف الذي حدث بسبب تفشي فيروس كورونا ، ولكن لا يوجد معسكرات قريبة فأول بطولة دولية سوف أشارك بها هي بطولة العالم للناشئين مارس المقبل.

ما موقفك من التأهل إلى أولمبياد طوكيو حتى الان؟ وهل لديك فرصة قوية للتأهل؟

يكون التأهل إلى الأولمبياد عن طريق منافسات كوؤس العالم المتنوعة وأقيم هذا العام كأس وحيد والذي استضافتها مصر مارس الماضي وتم تأجيل باقي البطولات لذلك سوف تلعب جميعها العام المقبل وسأكون مشاركة بها من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو وبالنسبة لفرصي للتأهل نعم يوجد لدي فرصة كبيرة للتأهل.

حققتي الميدالية الذهبية في منافسات أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 وكان وقتها عمرك 18 عام فقط حدثينا عن هذ البطولة وهل كنتي تتوقعي الفوز بها؟

تعتبر أولمبياد الشباب من أصعب بطولات حياتي لأنني لم أكن أتوقع الفوز تماما وقبلها شاركت في بطولة العالم بالبرتغال وكان يشارك به نفس اللاعبين الذين شاركوا في الأولمبياد وجميعهم حققوا الفوز أثناء كأس العالم لذلك كنت خائفة، وبدأت المنافسات أول يوم بمنافسات السلاح وظهرت بشكل جيد وتوالت المنافسات وفي النتائج الأولية كنت متفوقة.

بعد منافسات السلاح تحدث إلى المدير الفني وقال بأنني سوف أحقق المركز الأول ولم أصدقه وقتها ولكن بعد دخولي المنافسات شعرت أنني أستطيع أن أفعل شيء مميز والفوز بالميدالية الذهبية.

ما هو شعورك بعد الفوز بهذه الميدالية؟

كنت سعيدة جدا خاصة عندما وجدت اهتمام من جميع وسائل الإعلام وشعرت بأنني أستطيع تحقيق العديد من البطولات وأعطتني هذه الميدالية دفعة لمزيد من التمرين والاهتمام.

أمامك مستقبل كبير في هذه الرياضة، فما هو طموحك وهل يوجد لدينا فرصة لتحقيق ميدالية في الأولمبياد؟

نستطيع تحقيق ميدالية في الأولمبياد فنحن مستوانا قريب جدا من الدول التي تحقق الميداليات وتنافس عليها ولكن بالنسبة لي فرصتي في أولمبياد باريس 2024 ستكون أكبر لأنني سأمتلك هناك خبرات أكثر، بالتأكيد سأبذل كل الجهد في طوكيو ولكن باريس سوف تكون الفرص الأكبر.

بدأتي خماسي وأنت في عمر ال 14 عام ومنذ ذلك الوقت شاركتي في العديد من البطولات للكبار والشباب والناشئين، صفي لنا المنافسة مع الكبار خاصة مع صغر سنك؟

اللعب مع الكبار خاصة عندما نسافر معسكرات يفيدنا كثيرا تحديدا في منافسات السلاح ، فذلك يضيف إلينا خبرات كبيرة ويجعلني أتطور سريعا.

شاركتي في بطولات كثيرة مع المنتخب فما هو الذي ينقصنا من وجهة نظرك؟

يوجد لدينا مشكلة في الفروسية فمصر لا تمتلك خيلًا كثيرة ومتنوعة وفي البطولات يكون هناك قرعة فلذلك يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات.

نعود للوراء قليلا، لماذا اتجهتي لرياضة الخماسي وليس أي لعبة أخرى؟

في البداية كنت أمارس السباحة وكنت أشارك في بطولات للزعانف وحققت كأس أحسن سباحة مرتين وحققت أكثر من رقم وقابلت مدير فني يقوم بتدريب منافسات العدو وعرض علي الدخول في اللعبة وقتها بدأت أمارس لعبتين فقط ثم الثلاثي ثم بعد ذلك الخماسي وقررت تركت السباحة والتركيز في الخماسي فقط عام 2017.

رياضة الخماسي ليست رياضة سهلة وتحتاج الكثير من الجهد كيف تنظمي وقتك بين الدراسة والرياضة؟

في البداية كان الأمر صعب مع الدراسة ولكن مع الوقت بدأت أشعر بمتعة فكل لعبة مختلفة عن الأخرى ، وأقوم أحيانا بثلاثة إلى أربعة تمارين في اليوم.

ما حلمك وطموحك القادم؟

المنافسة وبقوة على ميدالية أولمبية في طوكيو 2021 وتعويض ما حدث في أولمبياد ريو بعدما كنت قريبا من تحقيق ميدالية اولمبية وخسرتها بفارق طبق واحد .