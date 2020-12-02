تفاصيل جديدة حول إصابة أحمد فتحي بـ كورونا وآخر تطورات حالته الصحية

كشفت مصادر خاصة مقربة من أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن الجوكر خضع لعزل منزلي على مدار الساعات الماضية .

وقالت المصادر في تصريحات خاصة ان فتحي شعر بارتفاع في درجة حرارته قبل 48 ساعة والتزم منزله وبعد أن زاد الأمر خضع لفحوصات طبية مكثفة.

وأضافت أن بعد مشاورات طبية أجري سمحة اثبتت إصابته بفيروس كورونا فخضع للعزل المنزلي والبروتوكول الطبي المخصص لهذا الأمر.

وأوضحت أن فتحي بدأ يتحسن حالته وزال إرتفاع درجة حرارته منذ صباح اليوم وهو الأن في حاله جيدة.