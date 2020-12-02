حسن مصطفى: مونديال اليد بمصر في موعده ونخطط لحضور الجماهير

كشف حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في تصريحات لوكالات الأنباء الألمانية عن توقعه بإقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر في موعدها المحدد وبحضور جماهيري.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الدولي لليد يخطط حاليا لتنظيم البطولة بحضور جماهير ولكن ليس بكامل الطاقة الاستيعابية، ولكن اعتمادا على الملعب ووضع كوفيد19- في وقت إقامة البطولة.

وأضاف مصطفى: "هناك الكثير من المناقشات، خاصة في ألمانيا بعد أن أثبت المنتخب الوطني حالات إيجابية عقب مباراة دولية - لكن الظروف في بطولة كأس العالم ستكون مختلفة تماما. لذلك آمل أن يرى الجميع ذلك".

وأوضح مصطفي في تصريحات لصحيفة "مانهايمر مورجن" الألمانية خطة النظافة المقرر تطبيقها خلال انعقاد المونديال، وقال: "سيتعين على اللاعبين الخضوع لاختبار الأجسام المضادة فور وصولهم للمطار، يتبعه اختبار "بي سي آر" في الفندق"، موضحا أن الهدف من ذلك هو استبعاد خطر الإصابة بالعدوى داخل الفقاعة الصحية المخطط إقامتها منذ البداية.

وختم بأنه من المقرر إجراء اختبارات كل 72 ساعة خلال البطولة، وقال: "سيكون موظفو الفندق أيضا جزءا من الفقاعة. لن يسمح بأي اختلاط خارجي".

وأثارت إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل جدلا في ضوء الوضع غير المؤكد بسبب جائحة كورونا.

وأعرب محترفون ألمان وأندية البوندسليجا مؤخرا عن شكوكهم حول اقامة بطولة العالم في موعدا في مصر، لكن الاتحاد الألماني لكرة اليد لم يشكك في المشاركة في البطولة.