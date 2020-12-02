شوبير يكشف الاستاد الأقرب لاستضافة نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الاستاد الأقرب لاستضافة نهائي كأس مصر، الذي سيجمع بين الأهلي وطلائع الجيش الأسبوع المقبل.

ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، بينما سعد طلائع الجيش بعد الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 3-1.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "نهائي كأس مصر سيقام على ملعب الأهلي، أو برج العرب، خاصة بعد أن رفض استاد القاهرة استقبال اللقاء، بسبب زرع البذرة الشتوية".

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي ليس لديه أي مانع في لعب السوبر الأفريقي داخل مصر أو خارجها، طالما ستقام المباراة بدون حضور جماهيري".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل، 5 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً، في المباراة النهائية ببطولة كأس مصر.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة الماضي في نهائي القرن بنتيجة 2-1.

وسيواجه الأهلي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في كأس السوبر الإفريقي ، وهو فريق نهضة بركان المغربي، وكان ذلك على حساب نادي بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالفريق المغربي يوم 10 ديسمبر 2020 الجاري، في مصر حتى الآن.