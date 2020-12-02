شباب قطار الأقصر وأسوان يؤكدون دعمهم لنبذ التعصب

جدد شباب مصر المشارك في برنامج /اعرف بلدك/ الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة حاليا بقطار الشباب إلى الأقصر وأسوان نبذهم ورفضهم لكافة أشكال العنف والتعصب وتأكيدهم روح التسامح والتعاون التي يتمتع بها شعب مصر منذ آلاف السنين.

كما أكد الشباب، في رسالة بعثوا بها من فوق ضفاف نهر النيل في إطار زيارتهم للحديقة النباتية بأسوان إلى شباب العالم، دعمهم للمبادرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعنوان //مصر أولا ---لا للتعصب//، وأن هذه الثقافة المهمة لا تنطبق على التعصب الكروي فقط بل على جميع أشكال التعصب الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي أو الفني لأن التسامح والتفاهم والتعاون وقبول الآخر هى قيم دينية وإنسانية دعت إليها الأديان السماوية.

وأوضحوا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر مهبط الحضارات والأديان السماوية وشعبها رمز التسامح منذ آلاف السنين وهو ما لمسوه خلال زيارتهم للمعابد والمتاحف والأماكن الأثرية بالأقصر وأسوان، حيث حرص المصري القديم على تعميق تلك المفاهيم ونقلها للجميع.

وأشاروا إلى دور شباب وفتيات مصر خاصة في ترجمة روح التسامح ونبذ التعصب في سلوكهم ونقله لشاب العالم.

ويواصل شباب قطار الشباب برنامجهم الثقافي السياحي والترفيهي إلى الأقصر وأسوان بزيارة متحف النوبة والحديقة النباتية //جزيرة النباتات// ولبعض القرى النوبية بأسوان ولمعبدي الأقصر والكرنك بالأقصر حيث أبدوا إعجابهم بالتراث النوبي الذي يمثل جزءا من تراث مصر الثقافي والحضاري بعد تعرفهم على الحياة النبوية وعادات وتقاليد أهل النوبة في كل المناسبات الدينية والاجتماعية.

ويقوم بالإشراف على تنفيذ الرحلة كل من ليلى جودة وعصام عثمان وأسامة علي، من وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مسؤولي المدينة الشبابية بالأقصر ومنهم بهاء الضوي حسن نائب مدير المدينة ومؤمن محمود مشرف التسكين ومحمد عبد اللطيف محمود، ومحمد داوود.