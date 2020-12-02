نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية في كل مكان، مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي ستجمع الأهلي بنادي نهضة بركان المغربي.

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.

وكان نادي نهضة بركان المغربي قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نادي بيراميدز، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.