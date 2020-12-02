توفي صباح اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، اللاعب الدولي السابق و مدافع فريق المغرب التطواني، محمد أبرهون بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما اعلنت عنه صفحة شباب المحمدية لكرة القدم اليوم على الفايس بوك.
يذكر أن أبرهون من مواليد 5 ماي 1989.
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، و إنا لله و إنا إليه راجعون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللاعب الدولي المغربي السابق محمد أبرهون في ذمة الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.