أحمد الشيخ ينتظر قرار لجنة الكرة بالزمالك للانضمام للقلعة البيضاء

عرض أحد وكلاء اللاعبين أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في ظل رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.
كان أحمد الشيخ تلقى عروضا من أندية محلية في الآونة الأخيرة أبرزها عرض نادي المقاصة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي من هذه العروض حتي الآن.
ومن المقرر أن تدرس لجنة الكرة بالزمالك الأمر بالتشاور بينها وبين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي في الفترة الحالية من أجل معرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمه.
وقرر عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك فرض الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وعدم الإدلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة او استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.
وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري العام.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.
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