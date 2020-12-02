أحمد الشيخ ينتظر قرار لجنة الكرة بالزمالك للانضمام للقلعة البيضاء

عرض أحد وكلاء اللاعبين أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في ظل رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

كان أحمد الشيخ تلقى عروضا من أندية محلية في الآونة الأخيرة أبرزها عرض نادي المقاصة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي من هذه العروض حتي الآن.

ومن المقرر أن تدرس لجنة الكرة بالزمالك الأمر بالتشاور بينها وبين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي في الفترة الحالية من أجل معرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمه.