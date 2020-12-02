الرياضة

أحمد الشيخ ينتظر قرار لجنة الكرة بالزمالك للانضمام للقلعة البيضاء

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عرض أحد وكلاء اللاعبين أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في ظل رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

كان أحمد الشيخ تلقى عروضا من أندية محلية في الآونة الأخيرة أبرزها عرض نادي المقاصة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي من هذه العروض حتي الآن.

ومن المقرر أن تدرس لجنة الكرة بالزمالك الأمر بالتشاور بينها وبين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي في الفترة الحالية من أجل معرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمه.

وقرر عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك فرض الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وعدم الإدلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة او استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.

وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري العام.   

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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