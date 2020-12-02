مصر المقاصة يوافق على إنشاء فريق الكرة النسائية وسماح عمار مشرفا

طالبت سماح عمار عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بإنشاء فريق مصر المقاصة للكرة النسائية من أجل المشاركة في البطولات المحلية.

وحصلت سماح عمار على موافقة اللواء محمد عبدالسلام رئيس النادي الفيومي بإسناد الإشراف على الفريق بعد إنشائه.

كان مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام وقع عقد الرعاية مع المهندس أحمد عبد الخالق رئيس شركة برايفت سبورت الراعية الجديدة للفريق الفيومي.

وأهدى نادي مصر المقاصة تيشيرت الفريق الفيومي إلى المهندس أحمد عبدالخالق رئيس الشركة الراعية الجديدة للفريق الفيومي.

وقال اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة إن إيهاب جلال مدرب الفريق الفيومي الجديد عاد إلى بيته.

واستطرد: إيهاب جلال عامل زى السمك فى الميه ميقدرش ميرجعش تاني لتدريب النادى ورجع إلى بيته.

وأكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن التعاقد مع الشركة الراعية الجديدة للفريق الفيومي خطوة تصب فى صالح النادي.

وقال اللواء محمد عبدالسلام عبر المؤتمر الصحفي: الاستثمار الرياضي أصبح صناعة وتحتاج إلى متخصصين لإدارة هذه الصناعة فى العالم كله.

أضاف: عندما اطلعت على ميزانية أمريكا فى عام ٢٠١٧ وجدت العائد من الاستثمار الرياضى فائض فى الميزانية يبلغ ٤١٧ مليون دولار جراء الاهتمام بالشركات الخاصة.

ولفت إلى أنه قام بالاطلاع على التجارب الأمريكية فى الاستثمار الرياضى وطرح السندات أمام المواطنين من أجل المساهمة فى بناء الاستاد.

تابع: أتمنى طرح الأندية سندات أمام الجماهير لبناء الاستادات والمساهمة فى الاستثمار الرياضي.

وأرسل إيهاب جلال اعتذارا إلى وليد هويدى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن عدم الحضور نظرا لانشغاله بمعسكر الفريق استعدادا لمباراة النادى الأهلى فى بداية الدورة الممتاز.

وأكد اللواء بكرى سليم عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن المزايدة العلنية لرعاية الفريق الفيومي تقدم إليها ٣ شركات.

وأضاف: تم فتح المظاريف أمام ممثلى الشركات وقامت لجنة البث برئاسة اللواء أحمد هويدى وحصلت شركة برايفت على رعاية الفريق لمدة ٣ سنوات.

ووجه بكرى سليم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على فيه العقد مع الشركة الراعية القديمة.

وأعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق ليكون مدربًا للمقاصة بالموسم الجديد.

وجرى اتفاقا بين مسؤولى نادى مصر المقاصة والراعي الجديد على كافة التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال وحل المشكلة المالية التي كانت بينه وبين إدارة النادي.

وسبق أن قاد إيهاب جلال فريق مصر المقاصة في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2014 إلى 2017 ونجح في قيادة الفريق لوصافة الدوري وخوض دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وعاد جلال للمقاصة في الموسم الماضي وأنقذه من الهبوط قبل الرحيل بسبب مشاكل مالية وعدم الوفاء بالتزامات الجهاز الفني واللاعبين.

جدير بالذكر أن قرعة مباريات مصر المقاصة فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي:

الأسبوع الأول : الأهلي – مصر المقاصة

الأسبوع الثاني : المقاصة – انبي

الأسبوع الثالث :طلائع الجيش _ مصر

الاسبوع الثالث : طلائع الجيش - المقاصة

الأسبوع الرابع : المقاصة _ المصري

الأسبوع الخامس : الجونة _ المقاصة

الأسبوع السادس : المقاصة _ اسوان

الأسبوع السابع : المقاصة _ الإسماعيلي

الأسبوع الثامن : المحلة _ المقاصة

الأسبوع التاسع : المقاصة – الاتحاد

الأسبوع العاشر : الزمالك _ المقاصة

الأسبوع الحادي عشر : المقاصة _ دجلة

الأسبوع الثاني عشر : سيراميكا _ المقاصة

الأسبوع الثالث عشر : المحلة _ سيراميكا

الأسبوع الرابع عشر : البنك الاهلي _ المقاصة

الأسبوع الخامس عشر : المقاصة _ المقاولون

الأسبوع السادس عشر : بيراميدز المقاصة

الأسبوع السابع عشر : المقاصة _ سموحة