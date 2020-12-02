اتحاد الكرة يحسم حضور الجماهير وملعب نهائى كأس مصر

كشفت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن مصير حضور الجماهير فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

كان النادى الأهلى تأهل إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، فيما حقق طلائع الجيش مفاجأة لإقصاء الزمالك بعد تغلبه على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "لن يكون هناك أى حضور جماهيرى فى نهائى كأس مصر، وسوف يقتصر التواجد فقط على مجلس إدارتي طرفي النهائى".

وعن ملعب مباراة نهائي كاس مصر، قالت: "مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، يتواصل مع المسئولين من أجل تحديد ملعب نهائي كأس مصر، وسوف يتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة".

يذكر أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن عن إصابة محمد أشرف "روقا"، لاعب الفريق الأبيض، التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيخضع لأشعة طبية لتحديد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الطلائع.

وعن احتمالية إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، قال مصدر داخل الجهاز الطبي: "لن نتمكن من تحديد حجم الإصابة، قبل أن يخضع اللاعب لإجراء أشعة طبية".



وكان فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والأهلي في النهائي.