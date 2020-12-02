اتحاد الكرة يحسم حضور الجماهير وملعب نهائى كأس مصر

كشفت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن مصير حضور الجماهير فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامته يوم السبت المقبل.
كان النادى الأهلى تأهل إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، فيما حقق طلائع الجيش مفاجأة لإقصاء الزمالك بعد تغلبه على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقالت الدكتورة سحر عبد الحق، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "لن يكون هناك أى حضور جماهيرى فى نهائى كأس مصر، وسوف يقتصر التواجد فقط على مجلس إدارتي طرفي النهائى".
وعن ملعب مباراة نهائي كاس مصر، قالت: "مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، يتواصل مع المسئولين من أجل تحديد ملعب نهائي كأس مصر، وسوف يتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة".
يذكر أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن عن إصابة محمد أشرف "روقا"، لاعب الفريق الأبيض، التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.
وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيخضع لأشعة طبية لتحديد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الطلائع.
وعن احتمالية إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، قال مصدر داخل الجهاز الطبي: "لن نتمكن من تحديد حجم الإصابة، قبل أن يخضع اللاعب لإجراء أشعة طبية".
وكان فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والأهلي في النهائي.
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