نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإعلاميين في مواجهة الألومنيوم بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الإعلاميين مباراة الألومنيوم اليوم في الجولة الثانية للقسم الثاني بتشكيل مكون من، حسام عبد الخالق، خالد سعيد، باسم عيد، فتحي عامر، شريف عمر، محمد أشرف، ابراهيم ماجد، أغاثون ميلاد، اسلام كمال، محمد أسامة، أحمد شعراوي.

البدلاء، ابراهيم عيسى، بلال سالم، بلال أحمد، جيلبوتو، فرانسيس، محمد جمال، أحمد أبو رضا، عاصم شيكا، حماده جلال.

يدير المباراة الحكم أحمد ناجي يعاونه عادل ماهر ، وأحمد زيدان .

