نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. حظر إعلامي على لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك فرض الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وعدم الإدلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة او استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.

وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري العام .

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.