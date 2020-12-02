اختتام بطولة الشهيد حسن زيد للكرة الطائرة

اختتام بطولة الشهيد حسن زيد للكرة الطائرةاختتمت بصالة نادي 22 مايو اليوم بطولة الشهيد حسن زيد للكرة الطائرة، التي نظمها على مدى خمسة أيام اتحاد اللعبة بدعم صندوق النشء والشباب.

شارك في البطولة التي أقيمت كمرحلة أولى منتخبات أمانة العاصمة ومحافظات، الحديدة، إب، البيضاء، حجة وصعدة.

وتوج منتخب محافظة الحديدة الذي يقوده المدرب الوطني عبده مقبولي بلقب البطولة، بفوزه على منافسه الأمانة بثلاثة أشواط لشوط، ليجمع في رصيده 14 نقطة، متفوقا على منتخب الأمانة الذي حل وصيفا برصيد 12 نقطة.

وتقدم الحديدة في الشوط الأول بصعوبة 25/23، ليواصل تألقه ويكسب الشوط الثاني بنفس النتيجة، قبل أن يقلص الأمانة النتيجة بفوزه الكبير في الشوط الثالث بواقع 25/15، لكن منتخب الحديدة كان له رأي آخر وعزيمة في إحراز اللقب بفضل خبرة لاعبه خالد مقبولي، ليحسم الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25/22.

أدار المباراة الحكام، أحمد المروني، عبدالكريم الكثيري، أحمد الريمي، محمد الظفري ،مراد ياسين وجميل المروني مسجلا وراقبها إداريا عادل اللداني.

وعقب إنتهاء المباراة سلم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبد الحكيم الضحياني، ووكيلا قطاع الرياضة عباس المدومي والشئون المالية محمد منصر ورئيس اتحاد الكرة الطائرة عباس المنصور، كأس البطولة والميداليات الذهبية لمنتخب الحديدة.

حضر الاختتام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بوزارة الشباب الدكتور جابر البواب، ومديرا النشاط الرياضي عصام دريبان والاتحادات وائل القرشي، وأمين عام اتحاد الطائرة خالد الشويطر والأعضاء خالد البتول، أحمد العمري، عبدالله حجر ورئيس فرع الأمانة مجاهد الآنسي.

(سبأ)

