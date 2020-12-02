قال الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، إن الموسم الحالي للزمالك كان ضعيفا، بعد خسارة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.
وأضاف شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "الزمالك يحتاج للصبر والترتيب، والتحضير بشكل جيد للموسم المقبل".
وأردف: "أتعجب بشدة من العين الخبيرة في الزمالك، التي لم تستعد رزاق سيسيه من الاتحاد السكندري، بينما يقدم اللاعب مستويات فنية رائعة".
وتابع: "نفس الأمر ينطبق على أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، الذي يمتلك إمكانات مميزة.. لماذا تم التفريط في هذا الثنائي؟".
وعن الوضع في الأهلي، قال: "بدر بانون سيجد صعوبة في المشاركة بالمباريات، في ظل تألق ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وارتفاع مستواهما مع موسيماني بشكل كبير".
واختتم: "نهائي كأس مصر سيقام على ملعب الأهلي، أو برج العرب، بعد رفض استاد القاهرة استضافة اللقاء، بسبب زرع البذرة الشتوية".
ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، بينما سعد طلائع الجيش بعد الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 3-1.
وأشار شوبير في تصريحات سابقة، إلى أن النادي الأهلي ليس لديه أي مانع في لعب السوبر الأفريقي داخل مصر أو خارجها، طالما ستقام المباراة بدون حضور جماهيري".
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل، 5 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً، في المباراة النهائية ببطولة كأس مصر.
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة الماضي في نهائي القرن بنتيجة 2-1.
وسيواجه الأهلي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في كأس السوبر الإفريقي ، وهو فريق نهضة بركان المغربي، وكان ذلك على حساب نادي بيراميدز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالفريق المغربي يوم 10 ديسمبر 2020 الجاري، في مصر حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يتعجب من الزمالك.. ويشكك في مشاركة بانون مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.