شوبير يتعجب من الزمالك.. ويشكك في مشاركة بانون مع الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، إن الموسم الحالي للزمالك كان ضعيفا، بعد خسارة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وأضاف شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "الزمالك يحتاج للصبر والترتيب، والتحضير بشكل جيد للموسم المقبل".

وأردف: "أتعجب بشدة من العين الخبيرة في الزمالك، التي لم تستعد رزاق سيسيه من الاتحاد السكندري، بينما يقدم اللاعب مستويات فنية رائعة".

وتابع: "نفس الأمر ينطبق على أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، الذي يمتلك إمكانات مميزة.. لماذا تم التفريط في هذا الثنائي؟".

وعن الوضع في الأهلي، قال: "بدر بانون سيجد صعوبة في المشاركة بالمباريات، في ظل تألق ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وارتفاع مستواهما مع موسيماني بشكل كبير".

واختتم: "نهائي كأس مصر سيقام على ملعب الأهلي، أو برج العرب، بعد رفض استاد القاهرة استضافة اللقاء، بسبب زرع البذرة الشتوية".