الجمهور يهاجم أحمد حسام ميدو بسبب بن شرقي

هاجم عدد كبير من جماهير نادي الزمالك ميدو بعد تصريحه الأخير بشأن بن شرقي ورحيل عن نادي الزمالك. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #بن_شرقي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #بن_شرقي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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