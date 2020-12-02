دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة محمد أشرف "روقة" بالرباط الصليبي

كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبي.

وقال المصدر ، إن اللاعب سيخضع لأشعة رنين اليوم من أجل تشخيص إصابته ، مؤكدا أن كل ما يتردد عن إصابته بالرباط الصليبي غير صحيح ، خاصة وأنه لم يخضع لأشعة كي يتم التأكد من إصابته بالرباط الصليبي.

وأضاف المصدر، أن الورم المتواجد على ركبة اللاعب بدأ يزول وهناك تحسن ولكن الاشعة ستحسم حقيقة إصابته.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.