الرياضة

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة محمد أشرف "روقة" بالرباط الصليبي

0 نشر
0 تبليغ

كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن  حقيقة إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبي.

وقال المصدر ، إن اللاعب سيخضع لأشعة رنين اليوم  من أجل تشخيص إصابته ، مؤكدا أن كل ما يتردد عن إصابته بالرباط الصليبي غير صحيح ، خاصة وأنه لم يخضع لأشعة كي يتم التأكد من إصابته  بالرباط الصليبي.

وأضاف المصدر، أن الورم المتواجد على ركبة اللاعب بدأ يزول وهناك تحسن ولكن الاشعة ستحسم حقيقة إصابته.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.

وقرر عبد الحليم علي ، مدير الكرة بنادي الزمالك فرض الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وعدم الإدلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة، او استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.

وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري العام.   

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة محمد أشرف "روقة" بالرباط الصليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا