دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة محمد أشرف "روقة" بالرباط الصليبي

كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبي.
وقال المصدر ، إن اللاعب سيخضع لأشعة رنين اليوم من أجل تشخيص إصابته ، مؤكدا أن كل ما يتردد عن إصابته بالرباط الصليبي غير صحيح ، خاصة وأنه لم يخضع لأشعة كي يتم التأكد من إصابته بالرباط الصليبي.
وأضاف المصدر، أن الورم المتواجد على ركبة اللاعب بدأ يزول وهناك تحسن ولكن الاشعة ستحسم حقيقة إصابته.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.
وقرر عبد الحليم علي ، مدير الكرة بنادي الزمالك فرض الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وعدم الإدلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة، او استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.
وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري العام.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.
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