تفاصيل مفاوضات البرنس مع نجم الأهلي للانضمام إلى الزمالك

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد الشيخ أصبح قريبا من الانتقال إلى نادي الزمالك، في عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، بعدما تلقى اتصالات من أحد المسئولين الجدد داخل القلعة البيضاء.
وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: هناك شخص مشهور بالبرنس، (في إشارة إلى أشرف قاسم) قام بالتفاوض مع أحمد الشيخ، بعد رحيله عن الأهلي".
وأضاف: "كانت هناك مفاوضات مع الشيخ من جانب بيراميدز، لكن اللاعب قريب من الانضمام لنادي الزمالك، وسيكون صفقة مفيدة للفريق الأبيض، خاصة أنه يفتقد للاعب بقدرات أحمد الشيخ".
وواصل: "الزمالك ليس لديه الكثير من الخيارات حاليا، لكن مسئول داخل النادي يُجرى مفاوضات قوية مع اللاعب لانتقاله إلى الفريق الأبيض، والمقابل المالي لن يكون عائقا في تلك الصفقة، خاصة أن الشيخ يريد اللعب بشكل أساسي، لرغبته في الانضمام لمنتخب مصر".
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