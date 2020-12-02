الشحات يشارك في السوبر الأفريقي.. وإيقافه مباراتين في دوري الأبطال

تلقى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال اأفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي.
وأكد «كاف»، في خطابه، أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.
وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال أافريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ٢-١.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، خاصة أنه فريق كبير، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة وإصرارًا على الفوز، على الرغم من التأخر بهدف في الشوط الأول.
وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعبين نجحوا في تعديل الأمور في الشوط الثاني، واستفادوا من تعليمات الجهاز الفني، خاصة فيما يتعلق بالحلول الفنية، مثل التصويبات والتمريرات والضربات الثابتة، واستغلال هذه الأوراق ساعد في تحقيق الفوز.
وأشار إلى أن الرهان على شخصية الأهلي لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هي سلاح الفريق في مباراة النهائي أمام طلائع الجيش، في نهائي البطولة، التي تمثل أهمية كبيرة للفريق.
وقال عبد الحفيظ إن فريق طلائع الجيش خصم قوي ونجح في الوصول إلى النهائي على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشري، وهو ما يجعل الأهلي يستعد بقوة للمباراة.
وشدد على أن الأهلي يملك دوافع وطموحات كبيرة في بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادي منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.
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