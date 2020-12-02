انهالت عليه تعليقات المصريين.. تريزيجيه ينشر صور إصابته في مباراة أستون فيلا

شارك المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، صورا جديدة لإصابته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يظهر تريزيجيه في الصور بعد إصابته القوية في الرأس، من داخل الملعب، بصحبة بعض زملائه من فريق أستون فيلا أثناء الاطمئنان عليه بعد الإصابة.

و من ابرز التعليقات كانت من النجم كريم فهمي قائلا له "ألف سلامة"، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين له بالشفاء العاجل والصحة الجيدة.

وكان قد تعرض محمود تريزيجيه لإصابة قوية في الرأس استدعى إجراء 6 غرز وذلك بعد تحصله، على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه تحصل على ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 70 بعد تعرضه للشد من قبل ريس لاعب وست هام، ليقع على الأرض ويصطدم وجهه بحذاء لاعب الخصم، لتسيل الدماء من رأسه و يتم استبداله بزميله بيرتراند تراوري.

وفاز وست هام على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح أوجبونا التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 2، لكن "جاك جيراليش" عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 26.

و في الدقيقة 46، أحرز بوين الهدف الثاني لوست هام يونايتد.

و أضاع زميله واتكينز ركلة الجزاء في الدقيقة 74 عندما سدد الكرة في عارضة مرمى وست هام، لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وأعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في ختام منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج".

و تواجد محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

و في وقت سابق ، هنأ محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، النادي الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا .

ونشر محمود تريزيجيه صورة من احتفالات النادى الاهلى بالكأس وكتب معلقًا:"أهلاوي انا والفخر ليا الف مبروك للنادي الاهلي و جماهيره".

وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.