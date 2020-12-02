نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة محمد أبرهون المدافع المغربي بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى محمد أبرهون المدافع الدولي المغربي، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان يعانى محمد أبرهون من مرض السرطان الذي ألم به قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.

ونعى العديد من الأندية المغربية على رأسهم ناديا نادي شباب المحمدية والرجاء المغربي وفاة محمد أبرهون، وتقدما بتعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

حدير بالذكر أن احترف محمد أبرهون في أوروبا في السنوات الأخيرة، مع أندية موريرينسي البرتغالي، وتشايكور البرتغالي، الأخير الذي انتهى عقده معه الموسم الماضي.