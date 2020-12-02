نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بادجي ينهي اتفاقه مع فريقه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى آليو بادجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كافة الإجراءات من أجل انتقاله لصفوف نادي أميان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خروجه من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشكل نهائي.

وسينتقل اليو بادجي معارا من النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لمدة 6 أشهر، بناء على رغبة من جانب إدارة النادي، بعد خروجه من القائمة من أجل قيد الدولي المغربي بدر بانون بدلا منه.

ويتبقى عددا من الرتوش الأخيرة، في الأمور المالية فى الوقت الحالي بين النادي الأهلي ونادي أميان الفرنسي، من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي وتواجد اللاعب فىي فرنسا الموسم المقبل.

وكان اليو بادجي قد انتقل لصفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق السابق، التعاقد معه من أجل دعم الخط الهجومي للفريق.