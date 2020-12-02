نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل كل من الأهلي وطلائع الجيش للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر وتقام يوم 5 ديسمبر الجاري.

وكان النادى الأهلى قد صعد على حساب فريق الاتحاد السكندري بالفوز بهدفين لهدف سجلهم كل من محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي بينما سجل للفريق السكندري رزاق سيسيه.

بينما صعد طلائع الجيش على حساب الزمالك بالفوز بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق لقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي على حساب الزمالك.