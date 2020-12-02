نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن وجهة بادجي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، موقف بعض اللاعبين الذين رحلوا من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اليو بادجي قريب من الانتقال لنادي اميان الفرنسي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "بادجي الذي انتقل إلى نادي اميان الفرنسي سيكون عن طريق البيع النهائي مقابل مليون و 300 ألف يورو، واذا كانت هناك إعارة لمدة موسم بنية البيع، ووقتها الأهلي سيتكفل براتب اللاعب، وبعد نهاية الموسم إذا أراد اميان الفرنسي شراء اللاعب سيكون بمقابل مالي يتم الاتفاق عليه".

وواصل: "الزمالك لم يفكر في صالح جمعة، بعد فسخ التعاقد بالتراضٍ، ولم يتحدد مصيره حتى الآن، والأفضل له أن ينتقل لنادي يعطيه مقابل مالي جيد ويلعب بصفة مستمرة، لو انضم للزمالك لن يشارك بصفة أساسية، في وجود أوباما وبنشرقي وزيزو".