سمير عدلي يتعرض لأزمة صحية طارئة

تعرض الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأزمة صحية طارئة اليوم الأربعاء.
وتوجه سمير عدلي على الفور إلى مستشفى دار الفؤاد، وأجرى بعض الفحوصات الطبية قبل تحديد مراحل العلاج.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، ليصطدم بطلائع الجيش يوم السبت المقبل، 5 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً.
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة الماضي في نهائي القرن بنتيجة 2-1.
وسيواجه الأهلي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في كأس السوبر الإفريقي ، وهو فريق نهضة بركان المغربي، وكان ذلك على حساب نادي بيراميدز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالفريق المغربي يوم 10 ديسمبر 2020 الجاري، في مصر حتى الآن.
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