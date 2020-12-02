سمير عدلي يتعرض لأزمة صحية طارئة

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة الماضي في نهائي القرن بنتيجة 2-1.

وسيواجه الأهلي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في كأس السوبر الإفريقي ، وهو فريق نهضة بركان المغربي، وكان ذلك على حساب نادي بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالفريق المغربي يوم 10 ديسمبر 2020 الجاري، في مصر حتى الآن.