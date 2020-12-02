نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يخطف موهبة حدائق الأهرام.. و الاتحاد السكندري يضم حارس ٢٠٠٣ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المسؤولون بنادي مصر المقاصة في ضم أحمد تامر حارس مرمي فريق نادي حدائق الأهرام لكرة القدم مواليد ٢٠٠٦ .. و حظي الحارس بمتابعة خاصة من مسؤولي المقاصة في ظل موهبته الواضحة في حراسة المرمي و تألقه مع فريقه.

و تم انهاء انتقال الحارس إلي المقاصة بعد الاتفاق علي كل النواحي المالية بين الطرفين من ناحية و الاتفاق بين المقاصة و الحارس من ناحية اخري .. و ظهر تمسك المقاصة بضم الحارس تامر نظرا لما يتمتع به من موهبة في الذود عن مرماه .

و تم انهاء الصفقة في حضور ممثل نادي المقاصة و مسؤولي نادي حدائق الأهرام المهندس محمد نافع رئيس النادي و مجدي كمال نائب الرئيس و طارق زين عضوٍ مجلس الإدارة و المهندس صلاح سعد المدير التنفيذي للنادي و إبراهيم فرحات مدير النشاط الرياضي و المشرف العام علي كرة القدم بالنادي .

كما وافق مجلس ادارة نادي حدائق الأهرام علي بيع صلاح كمال حارس مرمي فريق ٢٠٠٣ بالنادي إلي فريق الاتحاد السكندري بعدما حصر إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بسيد البلد و يتمتع صلاح بموهبة كبيرة و يتوقع له مستقبل كبير في حراسة المرمي.

و اعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي عن تقديره الشديد لقطاع كرة القدم بالنادي الذي يعمل بقوة من اجل النادي و يبذل جهدا كبيرا للعثور علي المواهب و ضمها للنادي ليلعبوا باسمه او بيعهم لفرق كبيرة بالدوري الممتاز و لها باع كبير في كرة القدم كنوع من الاستثمار كما حدث مع الحارسين أحمد تامر و صلاح كمال.

و قال نافع : هذه الخطوة ايجابية للغاية فهذا جزء من سياستنا و التي تركز علي الاستثمار في قطاع كرة القدم من خلال المواهب الصغيرة التي يتم العثور عليها و تجهيزها و ثقل موهبتها ثم بيعها بمبالغ مالية ليكون قطاع كرة القدم مصدر من مصادر الدخل للنادي و هو ما يعد نقلة نوعية للنادي في مجال كرة القدم الذي يدار بشكل احترافي من خلال العثور علي المواهب و ثقلها و بيعها .

ووجه رئيس نادي حدائق الأهرام الشكر و التقدير لاسرة كرة القدم بالنادي بقيادة إبراهيم فرحات المشرف علي القطاع و الشكر الاكبر لمدربي حراس المرمي الذين نجحوا في تقديم موهبتين احمد تامر و صلاح كمال .

و من جانبه اعرب إمام محمد مدير قطاع الناسئين بالاتحاد السكندري عن سعادته بالتعاون مع نادي حدائق الاهرام مشيرا الي ان النادي به الكثير من مواهب كرة القدم و هناك اكثر من لاعب سيكون له مستقبل كبير في اللعبه ووجه الشكر الي مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محمد نافع علي التعاون المثمر مع النادي السكندري .