نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يكشف حقيقة خلاف صلاح وماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أندي روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول، على الشائعات التي تشير إلى أن نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني علاقتهما لم تعد بشكل جيد.

وقال روبرتسون في تصريحات لصحيفة «ليفربول ايكو» :" العلاقة بين لاعبي الهجوم صلاح وماني خارج الملعب قوية حقًا وفي الملعب يكون كل شئ بينهما جيدًا دائمًا".

وتابع:"صلاح وماني وفيرمينو يحصلون على رواتب ليكونوا أنانيين نحتاج منهم تسجيل الأهداف والمجازفة في الثلث الأخير، ونضيف جوتا لهذه الفئة أيضًا، عندما يكونوا أمام المرمى نتوقع منهم التسديد وتسجيل الأهداف".

وأشار:" كان هناك بعض المواقف قال فيها الناس أن فيرمينو وساديو وصلاح كان بإمكانهم تمرير الكرة، ولكن هؤلاء اللاعبون يأخذون الأموال لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وتسجيل الأهداف للفريق".

وأوضح:" ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمينو بالإضافة لجوتا لاعبون رائعون وقد أظهروا ذلك منذ قدومهم للنادي على أعلى مستوى".