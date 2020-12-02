نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يخطط للتعاقد مع أحد لاعبي الأهلي غريمه الأذلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد أحمد الشيخ لاعب الأهلي الذي خرج مؤخرًا من قائمة الفريق الأحمر المحلية، وجود مفاوضات قوية لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

ونفى الشيخ في تصريحات صحفية اليوم، توصله لاتفاق نهائي مع النادي الأبيض حتى هذه اللحظة للإنضمام إليه، كما قيل في بعض التقارير الصحفية الأخيرة، وأنه يتفاوض مع ممثليه كما الحال مع ممثلي بيراميدز وباقي الأندية الراغبة في ضمه.

يذكر أن أحمد الشيخ أحد نجوم الأهلي في المواسم الأخيرة ومصر المقاصة، واستطاع أن يكون هدافًا للدوري الممتاز من قبل مع المقاصة، وقد خاض تجربة احتراف بالدوري السعودي من بوابة نادي الاتفاق سابقًا.